Kayserispor ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği’ni yenerek 12 hafta sonra puan cetvelinin 18. sırasından kurtulan Hes Kablo Kayserispor’da hem alınan puan hem de iyi mücadele ligde kalma umutlarını artırdı. Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek puanını 25’e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 12 hafta sonra ligin son sırasından 17. sıraya çıktı. Haftalardır düşme hattından çıkamayan ve adeta ligin dibine demir atan Kayserispor, Gençlerbirliği galibiyetiyle hem taraftarı hem de camiayı umutlandırdı.

Kayseri ekibi, Gençlerbirliği maçındaki 3 puanla ligde kalma umutlarını son 6 haftaya taşımış oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligde son 6 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak. Zorlu periyotta iç sahada Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor’u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.