Kayserispor kötü gidişe 'dur' demek istiyor!

Kayseri Kadir Has Stadı'nda Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını dönüm maçı olarak gördüklerini ifade eden Orhan Taşçı, "İçinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu ortadan kaldıracak oyuncu kalitemiz de yeteneğimiz de karakterimiz de yüreğimiz de var. Allah’ın izniyle inşallah taraftarımızın da desteğiyle Cumartesi günü Rizespor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılıp kötü gidişe son vermek istiyoruz" dedi.

Milli takım arasını moralli girmek istediklerinin altını çizen Orhan Taşçı, "Cumartesi günü birlik olmalıyız. Kadir Has Stadı'nı doldurup takımımıza destek vermeliyiz. Cumartesi günü taraftarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Gelsinler, bizi desteklesinler, bizi yukarı çıkaracak atmosfer oluştursunlar, rakipleri de hakemleri de bu atmosfer içerisinde etkilesin. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmayacağız. 6 puan değerindeki bu maçı kazanıp yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)