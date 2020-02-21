Süper Lig'de 23. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Süper Lig'de son sırada yer alan ve ilk galibiyetini geçen hafda Denizlispor deplasmanında alan Kayserispor yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında devam ettirmek ve üst sıralara çıkmak istiyor. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmazlı Konyaspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini sonlandırma peşinde.

Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 14:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Emre, Lopes, Djedje, Sapunaru, Diego, Mensah, Campanharo, Henrique, Kravets, Mesanovic

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic



