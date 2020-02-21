Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ateş hattından kurtulmak isteyen Kayserispor, hedefindeki rakiplerinden Konyaspor’u ağırlayacak. Günün bir diğer kapışması ise gözünü üst sıralara diken iki takım arasında. Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşı gelecek. İki formda takımın mücadelesi tek kelimeyle nefes kesecek. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 23. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Süper Lig'de son sırada yer alan ve ilk galibiyetini geçen hafda Denizlispor deplasmanında alan Kayserispor yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında devam ettirmek ve üst sıralara çıkmak istiyor. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmazlı Konyaspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini sonlandırma peşinde.
Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 14:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Kayserispor - Konyaspor muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Lung, Emre, Lopes, Djedje, Sapunaru, Diego, Mensah, Campanharo, Henrique, Kravets, Mesanovic
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic