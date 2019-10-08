Kayserispor kızardı!

Süper Lig puan durumu her hafta farklı bir hal alıyor. Milli takım arası oynanan 7. hafta maçlarında özellikle zirve yeniden şekillendi. Lider Alanyaspor'un Beşiktaş deplasmanında puansız kaldığı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray gibi şampiyonluk favorileri de puansız kalırken, Sivasspor, Trabzonspor ve Başakşehir zirve mücadelesine tutundu.

Puan durumunda heyecanlı bir yarış sürerken kırmızı kartlarda da ekipler bir yarış içerisine girmiş gibi gözüküyor. Ligde 7 hafta geride kalırken, Kayserispor gördüğü 5 kırmızı kart ile listenin başında yer aldı. Sivasspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe ise henüz kırmızı kart görmeyerek listenin en alt sıralarında yer aldılar.

Kayserispor'da yönetim de hoca da değişiyor

Süper Lig'de aldığı sonuçlar bakımından sıkıntılı günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir'in istifa ettiğini açıklaması sonrası teknik direktör Hikmet Karaman da görevi bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamayla başkanlığa Hamdi Elcuman'ın getirildiği belirtildi.

İşte kart raporu

Kayserispor 5

Gençlerbirliği 4

Galatasaray 3

Beşiktaş 2

Gaziantep FK 2

Göztepe 2

Denizlispor 1

MKE Ankaragücü 1

Yeni Malatyaspor 1

Başakşehir 1

Sivasspor -

Kasımpaşa -

Alanyaspor -

Konyaspor -

Ç.Rizespor -

Trabzonspor -

Antalyaspor -

Fenerbahçe -