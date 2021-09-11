İlk hafta Altay'a 3-0 yenildikten sonra Hikmet Karaman'ı göreve getiren ve 4 puan toplayan Kayserispor 4. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu sezon henüz yenilgisi bulunmayan Cihat Arslan yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Mensah, Mane, Emrah, Thiam

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Evren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen

Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Macar futbolcu Kevin Varga karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı ekipte yeni transferler Ryan Donk ile Nabil Dirar'ın kamp kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.