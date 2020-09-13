Kasımpaşa, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Kayserispor'da bu önemli maç öncesi lisans krizi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp yeni transferlerine lisans çıkartamadığı için bu maçta oynatamayacak. Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetimİnde sezona deplasmanda kazanarak başlamak istiyor.

Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig’i 43 puanla 10’uncu, Hes Kablo Kayserispor ise 32 puan ve averajla 17’nci sırada tamamladı.

Kayserispor'da büyük şok!

Hes Kablo Kayserispor, yeni transferlerine lisans çıkaramadı. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı. Kayserispor’a, 150 bin Euro alacağı bulunan Ukraynalı eski futbolcusu Oleksandr Kucher’e zamanında ödeme yapmadığı için lisans tescil yasağı geldi. Kayserispor Kulübü, Kucher’e 150 bin Euro ödeme yapmasına rağmen, bu paranın futbolcunun hesabına zamanında geçmemesi ve Kucher’in FIFA’ya Kayserispor Kulübü’nden alacağım yoktur yazısını göndermemesinden dolayı yasak kalkmadı. Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da 4 eksik!

Mehmet Altıparmak’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan Hes Kablo Kayserispor maçında faydalanamayacak. Berat Kalkan, Çağtay Kurukalıp, Fode Koita ve Mickael Tirpan müsabakada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takım, 5 Ekim’de sona erecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. İstanbul temsilcisi, Kevin Varga, Yasin Dülger, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Feyzi Yıldırım, Julian Jeanvier ve Alan Lima Carius ile sözleşme imzaladı.



