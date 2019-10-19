Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. İki takımda sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Kasımpaşa da ise 3 futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kayserispor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rianstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Umut

Kasımpaşa: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam

Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 7 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takımda Alpay dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise Koita, Popov ve Pavelka sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



