Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısından yetişen Doğan Alemdar, yükselen performansıyla ligin önemli kalecilerinden bir tanesi haline geldi. Ligde kalmayı son haftada garantileyen Kayserispor'da takımın kilit oyuncularından biri olan olan Doğan, özellikle Silvia Lung ve İsmail Çipe'nin sakatlıkları sonrasında bu sezon beklenen patlamayı yaptı. Toplamda 29 maçta forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 35 gol görürken, 10 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

Milli takımlarda da oynadı

Bu süre içerisinde Türk Milli Takımı'nın; U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında da boy gösteren genç file bekçisi için Süper Lig'den ve Avrupa'dan birkaç takımın talip olduğu bilgisine ulaşıldı. Gelen haberlere göre Kayserispor Yönetimi de Doğan Alemdar'ın bonservisini belirledi. Sarı-Kırmızılı ekibin, Doğan için 4 milyon Euro talep ettiği bildirildi.