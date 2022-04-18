Kayserispor kafilesi, Trabzon’da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün saat 13.00’de özel uçak ile Trabzon’a gitti. Bir saatlik yolculuğun ardından Trabzon’a ulaşan sarı kırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor’da oynanacak maçta Bernard Mensah, Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ve Akif Kocaman forma giyemeyecek.

Yarın Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 20.30’da oynanacak olan Trabzonspor İle Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İHA