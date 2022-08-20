Kayserispor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig ’in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak olan Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 24 isim belirledi. Kırmızı kart cezası biten Ali Karimi ile sakatlığı geçen Mame Thiam kadroya dahil edildi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah'ın ise yer almadığı kadroda şu isimler var;

Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Abdulkadir Taştan, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic.

İHA