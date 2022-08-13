Süper Lig 'in ilk haftasına mağlubiyetle başlayan iki takımın mücadelesinde Kayserispor'la İstanbulspor 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor transfer yasağı nedeniyle geçen yılın kadrosuyla oynuyor. İstanbulspor ise ağırlıklı olarak TFF 1. Lig kadrosuyla sezona başladı.

Kayserispor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor ile İstanbulspor arasında Kadir Has stadındaki maç saat 19:15'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - İstanbulspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Bertolacci, Mensah, Emrah, Gökhan, Gavranovic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Duhan, Okan, Mehmet, Ali, Ferhat, Melih, Ebert, Topalli, İbrahim

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta Kayserispor sadece 1 kez kazanabildi. Kayserispor ile İstanbulspor, tarihinde 5. kez karşılaşacak. İki ekip, 2 kez Süper Lig'de, 2 kez de TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta 1 kez Kayserispor, 2 kez İstanbulspor kazanırken 1 maç da berabere bitti.

Son olarak 2004-2005 sezonunda iki takım karşılaştı. Kayseri'deki maç 0-0 biterken İstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.