Kayserispor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Kayserispor ile sezonun ilk haftasında Trabzonspor'a yenilen İstanbulspor kozlarını paylaşacak. İki takımda kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
Süper Lig 'in ilk haftasına mağlubiyetle başlayan iki takımın mücadelesinde Kayserispor'la İstanbulspor 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor transfer yasağı nedeniyle geçen yılın kadrosuyla oynuyor. İstanbulspor ise ağırlıklı olarak TFF 1. Lig kadrosuyla sezona başladı.
Kayserispor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kayserispor ile İstanbulspor arasında Kadir Has stadındaki maç saat 19:15'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Kayserispor - İstanbulspor muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Bertolacci, Mensah, Emrah, Gökhan, Gavranovic
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Duhan, Okan, Mehmet, Ali, Ferhat, Melih, Ebert, Topalli, İbrahim
Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta Kayserispor sadece 1 kez kazanabildi. Kayserispor ile İstanbulspor, tarihinde 5. kez karşılaşacak. İki ekip, 2 kez Süper Lig'de, 2 kez de TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta 1 kez Kayserispor, 2 kez İstanbulspor kazanırken 1 maç da berabere bitti.
Son olarak 2004-2005 sezonunda iki takım karşılaştı. Kayseri'deki maç 0-0 biterken İstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.