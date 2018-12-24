Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

2017-2018 sezonunun ilk yarısını 30 puanla noktalandıran, bu sezon ise başarı çıtasını daha da yukarılara çekmek isteyen Kayserispor, bir çok sıkıntı arasında 19 puan toplayabildi. 17 hafta süren ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Kayserispor, 5 galibiyet 4 beraberlik 8 yenilgi aldı.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puana erişen Kayserispor, ardından oynadığı 10 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Ligin 14.haftasında Kayseri'deki Trabzonspor yenilgisi sonrasında Sağlam ile yolları ayırıp Hikmet Karaman ile çalışmaya başlayan Kayserispor, son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan hanesine yazdırdı.

En golcü Chery

14 maçta 12 puan alan Kayserispor, son 3 maçında 7 puan topladı ve ilk 17 haftalık dilimi 19 puanla nihayetlendirdi. Kayserispor bu dönemde 15 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü. Kayserispor'un en skorer ismi Tjaronn Chery oldu. Sarı -Kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tjaronn Chery forma giydiği 17 maçta 6 gol attı. Tjaronn Chery'i, 2'şer golle de Umut Bulut ve Bernard Mensah takip etti. Sarı -Kırmızılı ekipte 1'er gol atan isimler ise Asamoah Gyan, Cristian Sapunaru, Deniz Türüç ve Şamil Çinaz ile Fenerbahçe'den Martin Skrtel (kendi kalesine) oldu.