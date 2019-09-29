Kayserispor ilk peşinde

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, bu akşam Atiker Konyaspor ile deplasmanda çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu doğrultuda Sarı- Kırmızılılar’ın teknik direktörü Hikmet Karaman, zorlu mücadele öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeşil- Beyazlı ekip ile gerçekleşecek olan maçın oldukça zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: “Evet, ilk 5 maçta beklentilerin altında kaldık. Ancak unutulmasın ki lig çok uzun bir maraton. Önümüzde daha 29 haftalık bir dilim var. Gerçekten çok uzun bir süreçten bahsediyoruz.”

‘Ne kadar zor da olsa...’

Oyuncularıma da güveniyorum. Konyaspor maçı her ne kadar zor olursa olsun, deplasmanda da olsak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız 90 dakika boyunca sahada mücadele eden bir takım görecek. Bundan şüphe duymasınlar. Tekrar söylüyorum. Ligin geri kalanında işleri tersine çevirebilecek potansiyele sahibiz.”