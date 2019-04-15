Kayserispor ilk kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, bu yıl sahasında ilk kez mağlup oldu.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:32
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Kayserispor ilk kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısında sahasında ilk kez mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 2019 yılında iyi bir çıkış yakalayan Sarı Kırmızılılar, ilk iç saha yenilgisini Ankaragücü maçında aldı.

Ligin 28. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden ve müsabakayı 2 golle kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019 yılındaki ilk iç sahada yenilgisini almış oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, bu yıl sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu yıl sahasında şu maçları oynadı:

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Kayserispor-Başakşehir 1-1

Kayserispor-Ankaragücü 0-2

İHA

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