Kayserispor ilk kez peşpeşe kazandı

Bu sezon başarı çıtasını üst seviyelere çekmek isteyen ancak ligin ilk 14 haftalık bölümünde hiç de iyi neticelere imza atamayan Kayserispor, son 2 haftada 6 puan toplayarak kümede kalmak adına büyük bir hamle yaptı. Önce Kasımpaşa'yı deplasmanda 3 golle mağlup eden Kayserispor, sonrasında sahasında Akhisarspor'u tek golle yenmeyi başardı. 2 maçta 6 puan alarak ligde 13. sıraya çıkan Kayserispor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

5 galibiyet

Kayserispor, bu sezon 1.haftada sahasında Antalyaspor'u 2-0, ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve ligin 10.haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başarmıştı. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, son olarak da ligin 16.haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Kayserispor 16 hafta sonrasında 5 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve puan tablosunda 13. sıraya kadar yükseldi.

İHA