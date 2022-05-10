Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor , Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri'de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi.

İki takım arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve neticeleri şöyle:

1982/1983 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

1982/1983 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 0-3

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

İHA