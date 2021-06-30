FIFA standartlarında 6 futbol sahası, 2 antrenman sahası, fitness salonları, soyunma odaları, istasyon alanları, buz havuzları ve lokasyon imkanları gibi birçok avantaja sahip olan Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi takımların kampları için hazır. Yakın çevresindeki otellerle konaklama imkanı sunan kamp merkezi, aynı zamanda şehir merkezi ve havalimanına da çok yakın bir konumda yer alıyor. Turizm merkezleri açısından da avantajlı konumu sebebiyle Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapmaya hazırlanan kompleks Kayserispor ve Samsunspor'u ağırlayacak. Ayrıca, Hollanda, Polonya ve Slovakya'dan birçok kulüp ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu yaz döneminde kamp merkezindeki ilk hazırlık maçı da Kayserispor ile Samsunspor arasında temmuz ayında oynanacak.

SERKAN ÇERİ: TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ, TESİSLER TAMAMEN HAZIR DURUMDA

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tesisleri işleten Tsstur'un yönetim kurulu başkanı Serkan Çeri, Türkiye'deki birçok takımın yanı sıra Avrupa takımlarının da bölgeye gelmek istediğini dile getirdi. Tesislerin geçen yıl ağustos ayında tamamlandığını ve tüm detayların düşünüldüğünü vurgulayan Çeri, kamp merkezinin tüm takımlar için tamamen hazır durumda olduğunu ve bölgenin kulüpler için cazibe merkezi olacağına inandığını söyledi.

DHA