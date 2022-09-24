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Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında berabere kaldı

Milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelen Kayserispor ile Giresunspor, 0-0 berabere kaldılar.

24 Eylül 2022, Cumartesi 21:40 Son Güncelleme:
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Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında berabere kaldı

Yukatel Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Bitexen Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kulüp tesislerinde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11'i ile çıktı. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can, Oğulcan 11'i ile takımını sahaya sürdü.

Teknik direktörler ikinci yarıda sahadaki 11'leri değiştirdi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında da gol olmadı.

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