Kayserispor ile Galatasaray arasında 50. randevu

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray , Süper Lig ’in 30’uncu haftasında Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 49 kez karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray’ın 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kadir Has Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya görev yapacak.

DHA