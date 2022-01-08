Süper Lig 'in ikinci yarısının ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada iki ekip. birbirine 10.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Altay-Kayserispor 0-0

1973/1974 Kayserispor-Altay 0-0

1974/1975 Kayserispor-Altay 1-1

1974/1975 Altay-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Altay 0-0

1979/1980 Altay-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Altay 0-1

1985/1986 Altay-Kayserispor 2-1

2021/2022 Altay-Kayserispor 3-0

İHA