Kayserispor için sezonun maçı

Trabzonspor ’la bu sezon oynadığı 3 resmi maçı da kaybeden Kayserispor, tam anlamıyla zafere kilitlendi. Sarı-Kırmızılılar, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 yenildiği şampiyonu Kadir Has Stadı’nda mağlup ederek, final biletini kapmak istiyor. Ligde iddiası bulunmayan ve kümede kalmayı haftalar önce garantileyen Kayserispor, son Gaziantep maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman bu akşam elindeki en güçlü 11’i sahaya sürecek. Thiam, Kemen, Bertolacci gibi yıldızların ilk 11’de başlaması beklenirken, Gavranovic ile Mert Çetin sakat. İlhan Parlak’ın durumu ise belirsiz.

2008’de kupayı almışlardı

Güçlü kadrosuna rağmen ligde istikrarsız bir görüntü çizen Kayserispor, bugünkü rövanşı erken final olarak görüyor. Hikmet Karaman ve öğrencileri, 2008’de Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sarı-Kırmızılılar’a, yeniden bu mutluluğu yaşatmak amacında. Kadir Has Stadı’nda bu akşam 30 bine yakın taraftar olması bekleniyor.