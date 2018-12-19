Kayserispor hükmen mağlup oldu

Kasımpaşa deplasmanında cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen Kayserispor kulübü, U21 kategorisinde hükmen yenik sayıldı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 16:51
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Kayserispor hükmen mağlup oldu

Kasımpaşa deplasmanında cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen Kayserispor kulübü, U21 kategorisinde hükmen yenik sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kayserispor takımının 2 hafta önce deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında cezalı oyuncu oynattığı tespit edildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübünün, 10 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Kayserispor U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) Hükmen Mağlup sayılmasına karar verildi. Kasımpaşa-Kayserispor müsabakasında Kayserispor Kulübü sporcusu Uğurcan Gülay'ın cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Ferit Alper Salgın'ın cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

İHA

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