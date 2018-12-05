Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucunu İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile daha sonra resmi sözleşme imzalandı.

Kayserispor da açıkladı

Süper Lig ekibi Kayserispor da Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını, perşembe günü imza töreni olacağını açıkladı. Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle;

Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam’la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda;

Daha önce de Kayseri’de görev yapmış olan değerli teknik direktör sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız Perşembe günkü antremanda Kayserispor’umuzun başında olacaktır.

Şehrimiz ve hocamız için hayırlı olsun.



