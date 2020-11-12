Kayserispor hazırlıklarına devam eden Galatasaray 3 gün izinli

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını üç günlük izin sonrası Pazartesi saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.