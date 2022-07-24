Kayserispor hazırlık maçında Amed SF’ye mağlup oldu

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Amed SF ile hazırlık maçı yaptı. Hacılar İlçe Stadı'nda Erciyes Cup organizasyonunda oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu 11’le çıktı: Bilal, Onur, Baran Ali, Hosseini, Carole, Ali Karimi, Kemen, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic.

Amed Spor FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise maça şu 11 ile başladı: Bekir, Hüseyin, Gökhan, Oğuz, Kerem, Mansur, Serdar, Mehmet, Ömer, Anıl, Tayyib.

Amed SF, 29’uncu dakikada Tayyib Kanarya ile öne geçti. Sağ taraftan gelişen Amed Spor FK atağında yapılan ortayı iyi takip eden Tayyib topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıda başka gol olmadı. İki takım da ikinci yarıda değişiklikler yaptı. Amed Sportif Faaliyetler maçın uzatma dakikasında Mehmet’in uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor hazırlık maçlarındaki ilk mağlubiyetini aldı.

DHA