Kayserispor - Hatayspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Kayserispor, ligde son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu skor Ünal Karaman'nın gelişinden bu yana en kötü performansını sergiledi. Takımın haftada 2 maç yapmış olması bitkin düşmelerine neden oldu. Sarı kırmızılılar iç sahada ligin en istikrarlı ve güçlü taraflarından biri. Oyun karakteri olan düşük tempolu kendi yarı sahalarında oynanan futbol bekleyebiliriz.

Konuk Hatayspor son maçta Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Ömer Erdoğan Traore, El Kaabi ve Mohamedi Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğü için ideal kadrosuna kavuşacak. Hatayspor'un geçen sezon kendilerini tehditkar bir taraf haline getiren istikrarı yeniden yakalaması muhtemel.

Süper Lig 'de Kayserispor oynadığı son yedi iç saha maçını kaybetmeden bu seride 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Hikmet Karaman taraftarı önünde yakaladığı en uzun gole kapama serisini devam ettirmek isterken, Ömer Erdoğan'ın burada en güçlü 11'ini çıkartacak olması nedeniyle mücadeleden beraberlik bekleyebiliriz.