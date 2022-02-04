Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Hikmet Karaman yönetimindeki Sarı Kırmızılılar'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa karşısında sona erdi. 31 puanla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan ve 36 puanla 7. sırada bulunan Ömer Erdoğanlı Bordo Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Kayserispor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Mensah’ın yanı sıra stoperler Hosseini ve Kolovetsios’un da tedavilerine devam ediliyor. Ali Karimi ve Mame Thiam da Afrika Kupası’nda. Zorlu maçta savunmanın göbeğinde Uğur’la yeni transfer Mert Çetin’in forma giymesi bekleniyor. Konuk takım Hatayspor’da ise cezalı olan sol bek Adekugbe’nin dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Attamah, Campanharo, Abdülkadir, Bertolacci, Mane, Gavranovic

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Bülent, Boudjema, Traore, Saba, Louis, El Kaabi, Diouf