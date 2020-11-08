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Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta?

Geçen hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, Bayram Bektaş ile yollarını ayıran ve moralsiz olan Kayserispor ile depalsmanda kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibi, mücadeleden 3 puanla ayrılıp, yeniden tırmanışa geçmeyi planlıyor. Kayserispor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta? Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

08 Kasım 2020, Pazar 11:39 Son Güncelleme:
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Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta?

Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor 3 puan mücadelesi verecek. Akdeniz ekibi, mücadeleden 3 puanla ayrılıp, yeniden tırmanışa geçmeyi planlıyor. Kayserispor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi teknik direktör Bayram Bektay ile yollar ayrılmıştı.

Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Kayserispor - Hatayspor muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Campanharo, Hasan, Hüseyin, Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga

Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut, Sackey, Traore, Gökhan, Selim, Akintola, Diouf


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