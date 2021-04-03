Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor- Göztepe maçıyla başlayacak. Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayseri’de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe ise bu seriye son vermenin peşinde olacak. İki takım da Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 39 puanla 10. basamakta.

İşte 11'ler

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.