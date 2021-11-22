Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor , Alanyaspor ve Holding Konyaspor karşısındaki mağlubiyetlerin ardından sahasında Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik sonuçla rahat nefes aldı. Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 haftada galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 puan alabilen Göztepe, geçen hafta konuk ettiği Konyaspor ’a 2-0 mağlup oldu. İzmir ekibi ekibi, deplasmanda kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Kayserispor, 15 puanla 13. sırada. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Göztepe ise 9 puanla 18. basamakta. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Mensah ve Uğur Demirok’un tedavisi devam ediyor. Konuk takımda ise cezalı Yalçın Kayan dışında eksik bulunmuyor.

Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Göztepe maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Göztepe muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Cardoso, Gavranovic

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Nwobodo, Soner, Tijanic, Halil, Lourency, Jahovic