Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Hikmet Karamanlı Kayserispor 22. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kayserispor Göztepe'yi de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon deplasmanda sadece iki kez kazanabilen Göztepe ise rakibini deplasmanda yenmek istiyor.

Kayserispor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Serkan Tokat'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın detayları ise fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Göztepe muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz

Ev sahibi takımda Sakıb, Oğuzhan ve Bilal'in sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Kucher cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak.

Göztepe'de ise Borges, Yasin ve Serdar cezalı. Traore'nin ise sakatlığı bulunuyor.