Kayserispor - Göztepe maçı canlı

Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor- Göztepe maçıyla başladı. Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayseri’de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe ise bu seriye son vermenin peşinde. İki takım da Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 39 puanla 10. basamakta.

KAYSERİSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI

Mücadele başladı

Maçın 8. dakikasında Kayserispor direği geçemedi. Kvrzic'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topla ceza sahasının solunda Henrique buluştu. Henrique'nin şutunda top yan direğe çarpıp dışarıya gitti.

Kayserispor gole yaklaştı

Mücadelede dakikalar 10'u gösterdiğinde yine tehlikeli olan taraf ev sahibi Kayserispor oldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topu İrfan Can ceza sahası dışına kadar çıkarak kafayla uzaklaştırmak istedi. Top Henrique'nin önüne düştü. Henrique'nin aşırtma vuruşunda İrfan Can parmaklarının ucuyla topu çeldi.

14. dakikada Kayserispor adına yine Henrique sahnedeydi ancak tecrübeli futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. Sağ kanattan bindiren Lennon, sıfıra inip yerden pasını verdi. Top buluşan Henrique'nin yağın direk dibine doğru yapmak istediği vuruş yandan auta gitti.

İlhan Parlak golü buldu

GOL | Kayserispor 26. dakikada İlhan Parlak'ın golü ile skoru 1-0'a getirdi. Lennon'ın sağ kanattan ortasında İlhan Parlak kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında bu kez Göztepe etkili olan taraftı. Sağ kanatta hareketlenen Jahovic rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Göztepe bir duran top şansı yakaladı. Sağ kanattan Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Doğan boşa çıktı. Arka direğe açılan topa hiçbir oyuncu dokunamadı.

Maçın 37. dakikasında Kayserispor atağı geliştiren taraf oldu. Sol kanatta hareketlenen Henrique, ceza sahasına doğru sokuldu. Çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'ın üzerine gitti.

Maçta dakikalar 42'yi gösterdiğinde Soner'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Diabate arka direkte yükseldi. Ama topa dokunmayı başaramadı.

Kayserispor'dan üst üste ataklar

45+1'de ev sahibi ekip Kayserispor yine mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan sıfıra inen Kvrzic'in ön direğe çıkarttığı topa Henrique dokundu. İrfan Can ayağıyla gole engel oldu.

45+2'de Kayserispor'da Lennon orta sahada kaptığı topla ceza sahasına sokuldu. Topu sağına çekip vuruşunu yaptı. Atınç araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

2.yarı golle başladı

GOL | Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Göztepe oldu ve 48. dakikada Adis Jahovic'in golüyle skor 1-1'e geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic, yaya doğru sokuldu. Köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Direk gole izin vermedi

Mücadelenin 58. dakikasında Kayserispor bir kez daha direği geçemedi. Ceza sahasına doğru doldurulan topu İlhan kale sahasına indirdi. Muğdar zor pozisyonda topa dokunmayı başardı. Atınç'tan da seken top üst direkten döndü.

Maçın 65. dakikasında Kayserispor'da Kvrzic'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Avramovski'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

İşte 11'ler

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic