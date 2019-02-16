Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Hikmet Karamanlı Kayserispor 22. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti. Geçen hafta Fenerbahçe'yi de mağlup eden ev sahibi ekip, bugünkü karşılaşmada Göztepe'yi de 2-1 yenerek seriyi 8 maça çıkardı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Chery ve 88. dakikada Mensah kaydederken, Göztepe'nin tek golünü de Kayserispor'dan Deniz Türüç kendi kalesine attı.

Maçtan Dakikalar

1' Karşılaşma başladı

14' GOL! Kayserispor öne geçti! Deniz Türüç'ün asistinde topu ağlara gönderen Tjaronn Chery, skoru Kayserispor lehine 1-0'a getirdi.

26' Kayserisporlu Umut'un kaptırdığı topta hücuma hzlı çıkan Halil, ceza sahası civarındaki Castro'ya topu aktardı. Castro'nun şutunda top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

39' Gouffran'ın duran toptan yaptığı ortaya altı pastaki Alpaslan etkili bir kafa vuruşu yaptı, Kayserispor kalecisi Lung direğin dibinden yaptığı kurtarışla mutlak golü önledi.

45' Mücadelenin ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

51' Atila Turan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kravets çaprazdan sert bir vuruş yaptı, top yan ağlara gitti.

83' GOL! Berkan Emir’in sağ kanttan kullandığı kornerde ön direkte topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç’ün ters vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden filelerle buluştu: 1-1

88' GOL! Göztepe'nin skoru eşitleyen golünden dakikalar sonra sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Levent Gülen’in ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah’a çıkardı. Pası iyi değerlendiren Mensah, penaltı noktası üzerinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

90' Mücadele Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Serkan Çimen

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 81 Levent Gülen), Şamil Çinaz (Dk. 87 Varela), Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar)

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor (Dk. 46 Berkan Emir), Poko (Dk. 76 Ghilas), Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Gouffran, Castro, Deniz Kadah (Dk. 46 Jerome)

Goller: Dk. 14 Chery, Dk. 88 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Deniz Türüç (Kendi kalesine) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 17 Şamil Çinaz, Dk. 60 Atila Turan, Dk. 64 Umut Bulut. Dk. 75 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)



