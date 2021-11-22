Kayserispor-Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor , Alanyaspor ve Holding Konyaspor karşısındaki mağlubiyetlerin ardından sahasında Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik sonuçla rahat nefes aldı. Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 haftada galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 puan alabilen Göztepe, geçen hafta konuk ettiği Konyaspor ’a 2-0 mağlup oldu. İzmir ekibi ekibi, deplasmanda kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

2' Olivier Kemen ceza sahası içinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

15' Soner Aydoğdu ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı, isabet sağlayamadı.

GOL

32' İlhan Parlak, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna +2 eklendi.

İlk 45 dakika sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

64' Dino Arslanagic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

65' İlhan Parlak şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.





Kayserispor-Göztepe 11'ler:

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency, Cherif

Kayserispor, 15 puanla 13. sırada. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Göztepe ise 9 puanla 18. basamakta. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Mensah ve Uğur Demirok’un tedavisi devam ediyor. Konuk takımda ise cezalı Yalçın Kayan dışında eksik bulunmuyor.

Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Göztepe maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



