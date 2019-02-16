Kayserispor - Göztepe CANLI

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Hikmet Karamanlı Kayserispor 22. hafta maçında Göztepe'yi konuk ediyor. Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kayserispor Göztepe'yi de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon deplasmanda sadece iki kez kazanabilen Göztepe ise rakibini deplasmanda yenmek istiyor.

Maçtan Dakikalar

1' Karşılaşma başladı

14' GOL! Kayserispor öne geçti! Deniz Türüç'ün asistinde topu ağlara gönderen Tjaronn Chery, skoru Kayserispor lehine 1-0'a getirdi.

26' Kayserisporlu Umut'un kaptırdığı topta hücuma hzlı çıkan Halil, ceza sahası civarındaki Castro'ya topu aktardı. Castro'nun şutunda top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

39' Gouffran'ın duran toptan yaptığı ortaya altı pastaki Alpaslan etkili bir kafa vuruşu yaptı, Kayserispor kalecisi Lung direğin dibinden yaptığı kurtarışla mutlak golü önledi.

45' Mücadelenin ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

51' Atila Turan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kravets çaprazdan sert bir vuruş yaptı, top yan ağlara gitti.

Kayserispor - Göztepe ilk 11'ler

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Deniz

Ev sahibi takımda Sakıb, Oğuzhan ve Bilal'in sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Kucher cezası nedeniyle bu maçta oynamıyor.

Göztepe'de ise Borges, Yasin ve Serdar cezalı. Traore'nin ise sakatlığı bulunuyor.



