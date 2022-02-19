Kayserispor - Giresunspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Kayserispor, son lig maçında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Hikmet Karaman'nın oyunu kendi yarı sahasında kabul etmesi ve takımca defans tapmaları dikkat çekti. Kayserispor, çekici olmayan ama yine de çok etkili olabilen bu tür kontra atak futbolunda uzmanlaştı. Puan durumundaki sıralamasına rağmen, Giresunspor topa sahip olmayı ve rakip yarıda oynamayı seven bir takım, dolayısıyla burada tipik bir Kayserispor performansı görebiliriz.

Giresunspor, son maçta Fenerbahçe 'ye 2-1 yenildi. Performansları bir kez daha kötü bitirme ve kırılgan savunma ile karakterize edildi. Bu yüzden küme düşme bölgesinden çıkmanın bir yolunu bulamıyorlar.

Kayserispor'un hayranlık uyandıran iç saha performansı bu mücadelede favori yağıyor.