Kayserispor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Ev sahibinin 3, konuk takımın ise 6 puanı bulunuyor. Kayserispor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kayserispor, Süper Lig 'in 4. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. 3 maçtan 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetleriyle seri yakalayan Çotanaklar ise evine 3'te 3'le dönmeyi amaçlıyor.
Kayserispor'da Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic, Emrah Başsan ve Joseph Attamah, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Eksik oyuncusu bulunmayan Giresunspor ise müsabakaya tam kadro çıkacak.
Kayserispor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kayserispor-Giresunspor muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Bertolacci, Cardoso, Mane, Thiam, İlhan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic