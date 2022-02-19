Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor, Süper Lig 'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Son 9 maçında sadece 1 kez kaybeden ve 35 puanla 10. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan, 3 maçtır kaybeden ve 26 puanla 16. basamakta bulunan Yeşil Beyazlılar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son verip, ateş hattından kurtulamayı amaçlıyor. Ev sahibinde Uğur Demirok kırmızı kart cezalısı. Mensah, Lung ve Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Pektemek de maç kadrosunda olmayacak bir diğer isim. Konuk takımda ise Perez kart cezalısı. Arda ve Erol Can'ın sakatlıkları sürüyor.

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic

Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Doukara

Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Giresunspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.







