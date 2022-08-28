Kayserispor-Giresunspor maçı (CANLI)
Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Ev sahibinin 3, konuk takımın ise 6 puanı bulunuyor. Kayserispor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 90 dakika hakkında detaylar haberimizde. Kayserispor, 72. dakikada Gavranovic'in golüyle farkı 2'ye yükseltti.
Kayserispor, Süper Lig 'in 4. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. 3 maçtan 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetleriyle seri yakalayan Çotanaklar ise evine 3'te 3'le dönmeyi amaçlıyor.
Kayserispor'da Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic, Emrah Başsan ve Joseph Attamah, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemiyorlar. Eksik oyuncusu bulunmayan Giresunspor ise müsabakaya tam kadro çıktı.
Maçtan dakikalar
6'| Thiam’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
7'| Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
GOL | Kayserispor, 22. dakikada Onur Bulut'ujn golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Campanharo derinlemesine bir pas gönderdi. Ceza sahası içerisinde Onur Bulut tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
36'| Bajic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
43'| Onur’un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45'| Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
İLK YARI SONUCU | İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
55'| Sağ kanattan kullanılan kornerde Cardozo, ön direğe ortasını yaptı. Kalecinin yumrukladığı topa Ramazan Civelek vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.
GOL | Kayserispor, 72. dakikada Gavranovic'in golüyle farkı 2'ye yükseltti.
Kayserispor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetiyor. Bu akşam saat 19.15'te başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Kayserispor-Giresunspor 11'ler:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mane, Mame Thiam, İlhan Parlak
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic