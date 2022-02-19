Kayserispor - Giresunspor maçı canlı

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig 'in 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Son 9 maçında sadece 1 kez kaybeden ve 35 puanla 10. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan, 3 maçtır kaybeden ve 26 puanla 16. basamakta bulunan Yeşil Beyazlılar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son verip, ateş hattından kurtulmayı amaçlıyor.

MAÇ BAŞLADI!

19. dakikada Kayserispor'da sarı kart gören İbrahim Akdağ, Trabzonspor deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.

29. dakikada Kayserispor, Mario Gavranovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

45+1. dakikada Kayserispor, Mert Çetin'in attığı gole skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic

Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Doukara

Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Kayserispor - Giresunspor maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



