Gençlerbirliği, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu’nun yanı sıra, sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor’a karşı görev yapamayacak. İttifak Holding Konyaspor maçında cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ise yeniden takımdaki yerini alabilecek.

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kayserispor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Mert, Diego, Emre, Campanharo, Djedje, Henrique, Mensah, Hasan Hüseyin, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Arda, Halil, Baiano, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu



