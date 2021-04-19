Kayserispor ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. İki takımda alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda. Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor.

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini mağlup ederek, kümede kalma yolunda son haftalara umutlu girmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından oynadığı iki maçı kaybetmişti.

Gençlerbirliği Kulübü, Kayserispor maçı öncesi 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.