Kayserispor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 28. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor, sahasında galip gelerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Gençlerbirliği de deplasmanda puan ve puanlar alarak tehlike bölgesinden uzaklaşma peşinde...

Mücadeleye ev sahibi Kayserispor hızlı başladı. Etkili bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, 36. dakikada Pedro Henrique'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği akınlarını biraz daha sıklaştırdı ve oyunu dengeledi. Ancak konuk ekip aradığı golü bir türlü bulamadı.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Kayserispor tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, yerden pasını gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Artem Kravets sadece topu boş kalelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Kayserispor, ligin son sırasında yer almaktan kurtuldu ve 17. sıraya yükseldi. Başakşehir'e mağlup olan Ankaragücü son sıraya geriledi.