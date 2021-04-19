Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)

Kayserispor ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takımda alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda. Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini mağlup ederek, kümede kalma yolunda son haftalara umutlu girmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından oynadığı iki maçı kaybetmişti. Gençlerbirliği Kulübü, Kayserispor maçı öncesi 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 7: Kayserispor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin vuruşunda Übeyd gole izin vermedi.

Kayserispor-Gençlerbirliği ilk 11'ler

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Alibec.

Gençlerbirliği: Übeyd, Rahmetullah, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sandro Lima, Stancu.

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...