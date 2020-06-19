Kayserispor - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, 28. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan Başkent ekibi, inişli-çıkışlı bir performans sergilerken, Sarı-Kırmızılılar ise mutlak galibiyet parolası ile maça çıktı. Kayserispor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada.
Kayserispor - Gençlerbirliği ilk 11'ler belli oldu!
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Rienstra, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Mesanovic, Campanharo, Pedro Henrique,
Gençlerbirliği: Nordfelt, Ahmet Oğuz, Toure, Fabricio, Halil İbrahim, Toure, Yasin, Arda, Berat, Sio, Candeias, Stancu