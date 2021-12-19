Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 4-2 kaybeden ve 19 puanla 15. sırada yer alan Kayseri ekibi, iç sahada kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan, 21 puanla 13. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeyi amaçlıyor.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, İbrahim, Kemen, Thiam, Emrah, Gavranovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Doğan, Recep, Furkan, Sagal, Figueiredo, Muhammet