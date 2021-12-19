Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ev sahibi, Beşiktaş maçında aldığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan konuk takım deplasmanda çıkışını sürdürmeye çalışacak. Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 4-2 kaybeden ve 19 puanla 15. sırada yer alan Kayseri ekibi, iç sahada kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan, 21 puanla 13. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeyi amaçlıyor.
Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kayserispor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, İbrahim, Kemen, Thiam, Emrah, Gavranovic
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Doğan, Recep, Furkan, Sagal, Figueiredo, Muhammet