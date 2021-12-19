Kayserispor - Gaziantep FK maçı (CANLI)
Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Beşiktaş maçında aldığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan konuk takım deplasmanda çıkışını sürdürmeye çalışıyor. Kayserispor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig 'in 17. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 4-2 kaybeden ve 19 puanla 15. sırada yer alan Kayseri ekibi, iç sahada kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan, 21 puanla 13. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeyi amaçlıyor.
MAÇ BAŞLADI
İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı: 0-0.
Kayserispor - Gaziantep FK maçında ilk 11'ler:
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Mame Thiam, İlhan
Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, El Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo