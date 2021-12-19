Kayserispor - Gaziantep FK maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 17. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 4-2 kaybeden ve 19 puanla 15. sırada yer alan Kayseri ekibi, iç sahada kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan, 21 puanla 13. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeyi amaçlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı: 0-0.

Kayserispor - Gaziantep FK maçında ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Mame Thiam, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, El Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo