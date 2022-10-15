Kayserispor - Galatasaray maçının devre arasında gerginlik

Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken atılan ikinci gol sonrası saha kenarında Kayserispor'un saha görevlilerinin gösterdiği reaksiyon, devre sonunda bir gerginlik yaşanmasına neden oldu.

İlk yarıda Kayserispor farkı

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında ilk yarıda beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. 81 top kaybı ile en çok top kaybettiği ilk yarıyı geride bırakan Sarı-Kırmızılılar, devreyi 2-0 geride tamamladı. Kayserispor, 22. dakikada Mario Gavranovic ile öne geçerken 34. dakikada Onur Bulut, takımı adına farkı 2'ye çıkaran isim olmuştu.

Devre arası gerginlik

Kayserispor'un 34. dakikada Onur Bulut ile gelen golü sonrası saha kenarında gerginliğe sebep olan bir olay yaşandı. İddialara göre Kayserispor'un saha görevlilerinin gol sonrası gösterdiği reaksiyon sonucunda devre arasında kısa süreli bir gerginlik ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi

Edinilen bilgiye göre Onur Bulut'un golünün ardından Kayserispor'un saha görevlisi ısınan Galatasaray oyuncularının kullandığı su şişesine vurdu. Şişeye atılan tekme sonrası Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, devre sonunda olaya tepki gösterdi.

Galatasaray'ın yedek oyuncuları ve Kayserispor'un saha görevlileri arasında yaşanan gerginlik, fazla büyümeden kısa süre içerisinde sonlandırıldı.

Murat Akbaş