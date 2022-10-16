Kayserispor - Galatasaray maçında Bartın için saygı duruşu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait ocakta, önceki gün saat 18.15’te patlama meydana geldi. 110 işçinin çalıştığı ocaktaki patlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaya göre 41 kişi yaşamını yitirdi. Faciada 11 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Hayatını kaybeden madenciler için de Kayserispor - Galatasaray mücadelesi öncesinde oyuncular saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta oynanacak tüm maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurmuştu.