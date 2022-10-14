Kayserispor, Galatasaray maçına 2 eksikle çıkacak

Sahasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor’da 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılı ekipte Galatasaray maç kadrosunda sakatlıktan çıkan ve takıma dahil olan Ali Karimi ile Mame Thiam kadroda yer alırken Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah kadroda yer almadı. 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Andrea Bertolacci, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.